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Samsun'daki heyelanda baba ve 2 çocuk hayatını kaybetmişti! Felaket böyle geldi

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. Feci olayda 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. 4 kişilik ailede anne yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevk edilirken baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'daki heyelanda baba ve 2 çocuk hayatını kaybetmişti! Felaket böyle geldi

Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ HEYELAN ANI KAMERADA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden anne Ç.K. yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba A.K. ve 2 çocuğuna ulaştı. Toprak altından çıkarılanlar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

(AA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun heyelan
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