Samsun Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi. Samsun’da hava durumu hafif yağışlı ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 16 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta Kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Nisan Pazar günü Hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava söz konusu. Sıcaklıkların 9 ile 15 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 7 Nisan Salı günü güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da faydalı olacaktır. Bu, günün keyfini çıkarmaya yardımcı olur.