Samsun Hava Durumu! 06 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün içinde güneşin açmasıyla sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Çarşamba günü, sıcaklığın 17 dereceye çıkması bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli takip etmek önem taşıyor. Ani değişikliklere önlem almak gerekebilir.

Doğukan Akbayır

Samsun'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişiklik gösterecek. Günün ilerleyen saatlerinde güneş açacak. Sıcaklıkların 16 dereceye ulaşması bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Çarşamba günü sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Perşembe günü ise 15 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumunu düzenli takip etmekte fayda var. Ani değişikliklere karşı önlem almak gerek.

