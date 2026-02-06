HABER

Samsun Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve ılımandır. Sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişecek, nem oranı ise %66 seviyesinde kalacaktır. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 8 kilometre olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer havanın devam etmesi bekleniyor. Özellikle serin sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek, hafif yağmurlu günlerde ise şemsiye bulundurmak önemlidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü Samsun'da hava durumu bulutlu ve ılımandır. Şehrin tipik Karadeniz iklimine uygun bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 12 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41’dir. Gün batımı ise 17:57 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulların devamını öngörüyor. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 8 ile 15 derece arasında olacaktır. 8 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 7 ile 8 derece arasında değişecektir. 9 Şubat Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ile 9 derece arasında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek konforu artıracaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve hafif yağışlı koşulların devamını öngörüyor. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek önem kazanıyor. Gerekli önlemleri almak günlük yaşamı daha konforlu hale getirecektir.

