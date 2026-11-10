Samsun Hava Durumu! 10 Kasım Salı Samsun hava durumu nasıl?

10 Kasım 2026 tarihli Samsun hava durumu oldukça ilgi çekici. Şehirde yoğun bulutlar var. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın biraz daha yükselebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise serinlemesi bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı, Samsun'un kıyı şehrine uygundur. Havanın nispeten sıcak olması, sahilde yürüyüş yapmak için güzel bir fırsat sunuyor.

Gün içerisinde hafif yağış bekleniyor. Bu durum, günlük planlarınızı etkileyebilir. Dışarıda zaman geçirecek olanlar, dikkatli olmalı. Evde kalmayı tercih edenler, sıcak bir içecek eşliğinde keyifli anlar yaşayabilir. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani yağış beklenmediği için dışarı çıkanlar üzerlerini ince tutabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin görünmekte. Diğer günlerde sıcaklıklar 18 dereceden 23 dereceye kadar yükselebilir. Yağış olasılıkları düşük seviyelerde kalacak gibi görünüyor. Bu durum, bahar aylarının etkilerini daha fazla hissetmemize yardımcı olacak. Açık hava etkinlikleri için sahil yolu ve parklar tercih edilebilir.

Hava değişimleri bazen aniden olabilir. Dışarı çıkmadan önce giysi seçimi önemlidir. Gün içerisinde değişebilecek hava koşullarına dikkat edilmelidir. Güneşli saatlerde havanın tadını çıkarın. Ani rüzgar veya soğuma durumunda dikkatli olun. Hava aktiviteleriniz varsa, kıyafetlerinizi buna göre ayarlayın.

Samsun’da 10 Kasım hava durumu ılımlı, bulutlu ve hafif yağışlı. İlerleyen günlerde hava durumu ise daha sıcak ve sakin görünüyor. Hem sağlığınızı hem de konforunuzu düşünmelisiniz. Hava durumuna uygun şekilde hareket etmekte fayda var. Hazırlığınızı yapın, açık hava aktivitelerinizden keyif alın. 10 Kasım’ın tadını çıkarın!