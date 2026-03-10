HABER

Samsun Hava Durumu! 10 Mart Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Mart 2026 Salı günü güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10 derece civarına çıkacakken, gece 4 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu sürecek. 11 ve 12 Mart’ta sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Akşam serinliğine karşı hafif giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Simay Özmen

Samsun'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, Samsun'daki hava durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hava, güneşli ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 11 dereceye yükselecek. 12 Mart Perşembe günü sıcaklığın yine 11 derece civarında kalması tahmin ediliyor. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklığın 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu, önümüzdeki günlerdeki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor. Hava, ılıman ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşam serinliği için yanınızda bir hırka veya ceket bulundurmanız iyi olur. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, rüzgarlı günlere göre daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Samsun'da bu hafta hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor. Günlük planlarınızı yaparken bu güzel havayı göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

