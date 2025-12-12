HABER

Samsun Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. 13 ve 14 Aralık günlerinde de benzer şartlar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif esecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysiler almanız tavsiye ediliyor. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafetler seçerek serin havaya karşı hazırlıklı olmanız önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Samsun'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinerek serin havaya karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi hafif yağmurlu ve sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü de hafif yağmurlu bir hava tahmini var. Sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 11 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont ya da yağmurluk kullanmanız daha etkili olabilir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Uygun giysiler ve yağmurluklar kullanarak hazırlıklı olmanız önemlidir. Bu şekilde konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

hava durumu Samsun
