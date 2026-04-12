Samsun Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz hava sıcaklıkları 12 dereceyi bulacak. Gece ise 4 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Batı kesimler ve kıyı kesimlerde rüzgarın kuvveti artacak. Rüzgar hızı 30 ile 50 km/saat arasında tahmin ediliyor. Bu nedenle kıyı bölgelerinde rüzgarın etkisi belirgin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Nisan Pazartesi günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 12 derece civarında kalacak. 14 Nisan Salı günü ise güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 12 ile 13 derece arasında değişecek. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 13 ile 14 dereceyi bulacak. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklığın 15 ile 16 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.