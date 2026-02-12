Samsun Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve ılımandır. Gün boyunca bulutların artması bekleniyor. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava açık ve sıcaklık yaklaşık 9 derece hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Bu, günün en yüksek sıcaklık seviyesi olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Geceye doğru sıcaklığın 14 derece olması öngörülüyor. Rüzgarın güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %52 civarında olacak.

13 Şubat Cuma günü bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde sıcaklık 12 derece civarında olacak. 15 Şubat Pazar günü ise bol güneş ışığı var. Sıcaklık yine 18 derece civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Yağışlı hava beklendiği için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak gerekmektedir. Ayrıca bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olur.