Samsun Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça ideal. Yazın keyfini çıkarabileceğiniz koşullar sunuyor. Hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif eserek doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı ise %54 civarında. Bu durum hava koşullarını rahatlatıcı hale getirecek.

Bu günlerde açık hava etkinlikleri için harika bir gün. Sahilde yürüyüş yapabilir, parklarda vakit geçirebilirsiniz. Açık hava sporlarıyla gününüzü değerlendirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 28 derece arasında değişecek. 14 Temmuz Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 27 derece arasında seyredecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 28 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak hava sıcaklıkları 28 dereceye kadar çıkabilir. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak da önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de ihmal edilmemeli.

Samsun'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü ve yakın günlerde hava durumu ideal. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.