Samsun Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Samsun'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 5 km/s civarında seyredecek. Böylece Samsun'daki hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin koşulların devamını gösteriyor. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklığının 9 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurların görülmesi de öngörülüyor. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 8 ile 11 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağmurların görülmesi tahmin ediliyor. 16 Aralık Salı günü ise hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında olacak. Yağmurların devam etmesi de bekleniyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önerilir. Serin havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında yürüyüş yaparken dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edin. Bu önlemler, Samsun'daki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.