Samsun Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Samsun'da hava, 12-8 derece arasında değişen sıcaklıklarla etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hafif yağmur yağması bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 12-8 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü yağmur olasılığı artacak. Sıcaklıklar 10-6 derece arasında değişim gösterecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava güneşli olacak. Bu gün sıcaklık 12-5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih etmek önemlidir. Böylece sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak gereklidir. Araçların bakımını düzenli kontrol etmek faydalı olur. Olumsuz durumlardan kaçınmak için bu adımları atmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gerekiyor. Bu, etkinliklerinizi daha verimli hale getirecektir.