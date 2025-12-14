HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında, gece ise 8 derece olacak. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. 15 Aralık Pazartesi hafif yağmur bekleniyor. 16 Aralık Salı yağmur olasılığı artarken, 17 Aralık Çarşamba hava güneşli geçecek. Etkin planlar için hava durumunu dikkate almak önemlidir.

Samsun Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Samsun'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Samsun'da hava, 12-8 derece arasında değişen sıcaklıklarla etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hafif yağmur yağması bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 12-8 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü yağmur olasılığı artacak. Sıcaklıklar 10-6 derece arasında değişim gösterecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava güneşli olacak. Bu gün sıcaklık 12-5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih etmek önemlidir. Böylece sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak gereklidir. Araçların bakımını düzenli kontrol etmek faydalı olur. Olumsuz durumlardan kaçınmak için bu adımları atmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gerekiyor. Bu, etkinliklerinizi daha verimli hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı varABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.