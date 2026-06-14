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Samsun Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sıcaklıklar 18 ile 26 derece arasında değişirken, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil olacak. 15 ile 18 Haziran tarihlerinde sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı tahmini yapıldı. Dışarı çıkacak olanların yanlarında yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Hava durumu raporlarını takip etmek önemli.

Samsun Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 18 ile 26 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı mevsim normallerine yakın. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durum, hava koşullarının değişken olacağını göstermekte.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil bir seyir izleyecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 16 ile 27 derece arasında olacak. Aynı zamanda bol güneş ışığı beklenmektedir. 16 Haziran Salı günü sıcaklıklar 18 ile 29 derece arasında değişecek. Yine bol güneş ışığı olması tahmin ediliyor. 17 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 20 ile 27 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 19 ile 26 derece arasında olacak. Yine çoğunlukla güneşli bir hava tahmin edilmektedir. Bu bilgiler, hava koşullarının daha stabil ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bugün, 14 Haziran Pazar günü, hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekseniz yanınıza bir yağmurluk veya su geçirmez bir ceket almanız yararlı olabilir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerektiğinde planlarınızı güncellemek keyifli bir gün geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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