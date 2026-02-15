HABER

Samsun Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Güneşli ve açık bir gün bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında, gece ise 13-14 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava koşulları ılıman kalacak. Önümüzdeki günlerde 16 Şubat'ta bulutlu, 17 Şubat'ta güneşli bir hava bekleniyor. 18 Şubat'ta ise yağmur ve çisenti ihtimali var. Açık hava etkinliklerinizi bu güzel havada değerlendirebilirsiniz.

Enis Ekrem Ölüç

15 Şubat 2026 Pazar günü Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde sıcaklıklar 13 - 14 derece arasında olacak. Nem oranı %54 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 15 - 16 km/saat olacak. Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 16 Şubat Pazartesi, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü, bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 20 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba'da ise yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14 - 15 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecek. Ancak 18 Şubat Çarşamba günü yağmur beklendiği için yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu sebeple açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.

