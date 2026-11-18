Samsun'un 18 Kasım Çarşamba tarihindeki hava durumu, şehrin sakinlerini karşılıyor. Bugünkü sıcaklık, yaklaşık 20 derece olacak. Sabah serin bir hava ile güne başlamak mümkün. Gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Hafif bir rüzgar, havayı ferahlatacak. Genel olarak bulutlu bir hava hakim. İlerleyen saatlerde yer yer hafif yağışlar görülebilir. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Bu seçim, gününüzü keyifle geçirmenize yardımcı olabilir.

Samsun'un iklimi, Karadeniz bölgesinin özelliklerini yansıtmakta. Hava durumu her an değişkenlik gösterebilir. Bugün beklenen sıcaklık, 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirirken keyifli bir deneyim sunuyor. Dışarıda olmayı düşünüyorsanız, hafif bir ceket almak iyi olur. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde, Samsun daha fazla yağışlı günlerle karşılaşacak. Hava durumu tahminleri, özellikle Cuma için belirgin bir değişim öngörüyor. Sıcaklıklar 18 derece civarına düşecek. Aşırı soğuklar beklenmese de, havanın kapalı ve nemli olacağı anlamına geliyor. Cumartesi ve pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Bunun için dışarı çıkmayı planlayanların uygun giyinmesi önemli. Hava değişimlerine hazırlıklı olmaları da gerekli.

Sağlığınızı korumak için, dışarı çıkarken yüksek nem ve rüzgar gibi koşulları göz önünde bulundurmalısınız. Alerjik reaksiyonlar veya soğuk algınlıkları yaşamamak için, yaşlılar ve çocuklar dışarıda fazla vakit geçirmemeli. Havanın kapalı olduğu günlerde, kapalı alanlarda zaman geçirerek kendinizi koruyabilirsiniz. Sevdiğiniz aktiviteleri yaparak geçiş dönemini daha rahat atlatabilirsin.

Samsun hava durumu gün içinde değişkenlik gösterebilir. Genel olarak 20 derece civarında bir hava keyfi sunuyor. Hafif serin havasıyla gününüzü daha keyifli hale getirmek için dikkatli olmalısınız. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminleri, hazırlıklı olmanıza önemli ipuçları veriyor. O halde günün tadını çıkarın. Doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, değişen hava koşullarına dikkat edin!