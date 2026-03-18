Samsun Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 7 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında hafif yağışlar ve serin bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Mart Perşembe günü hava sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. 20 Mart Cuma günü de sıcaklığın 11 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Her iki gün de bulutlu hava koşullarıyla geçecek. Yağış olasılığı ise düşük görünüyor. Bu nedenle serin ve bulutlu hava koşulları söz konusu olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Olası yağışlara karşı sizi koruyacaktır. Rüzgar hafif olmasına rağmen serin havaya karşı uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bu durum, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Bu faktörleri dikkate almak faydalı olacaktır.