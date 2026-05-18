Samsun Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Mayıs Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Öğleden sonra hava güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 18-20 derece civarında ölçülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı ise 2-3 km/saat civarında olacak.
19 Mayıs Salı günü hafif yağış bekleniyor. 20 Mayıs Çarşamba günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı yine 18-20 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklıkları 13-14 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 2-3 km/saat aralığında devam edecek.
Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak önemlidir. Su geçirmez giysiler hava değişimlerine karşı koruma sağlayacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum