Samsun Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'da hava durumu hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde yağış bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 19 - 20 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 13 - 14 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek, rüzgar hafif esiyor.

Samsun'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçirecekler, yanlarında su geçirmez giysiler bulundurmalı. Nem oranının yüksek olması, terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Mayıs Çarşamba günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. 21 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19 - 21 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 14 - 15 derece civarında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu göz önünde bulundurması gerekli. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak, fayda sağlar. Uygun hazırlık yapmak, olası yağışlara karşı tedbirli olmak önemlidir. Genel olarak, Samsun'da 19 Mayıs 2026 ve sonraki günlerde hava durumu yağışlı ve nemli. Sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında seyredecek.