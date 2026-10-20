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Samsun Hava Durumu! 20 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 20 Ekim 2026 tarihi için hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Günü etkileyen bulutlu hava, kısa süreli yağışlara yol açabilir. Dışarıda zaman geçireceklerin uygun giysiler tercih etmesi önemli. Gelecek günlerde ise sıcaklık 17 ile 19 derece arasında değişecek. Hava durumu, açık hava etkinliklerine yönelik planlamalarda dikkate alınmalıdır. Anlık hava tahminlerinin takip edilmesi faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 20 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 20 Ekim Salı 2026 tarihinde hava durumu oldukça değişken. Bugün, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Mevsim itibarıyla Samsun'da havanın serinlemeye başlaması bekleniyor. Ancak, bu dönemde ılımlı bir atmosfer hâkim. Gün içinde yağışlı koşullar görülebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar dikkatli olmalı. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Kısa süreli yağışlar da yaşanabilir. Nem oranı biraz yüksek. Bu durum, hissedilen sıcaklığın düşmesine yol açıyor.

Samsun'da yaşayanlar için bugünkü hava durumu ideal olmayabilir. Gün içinde sıcaklık öğle saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşacak. Akşam saatlerine doğru ise serinlemesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin uygun giysiler hazırlamaları önemli. Yağışlı koşullar dolayısıyla şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olabilir.

Gelecek günlerde hava durumu ilginç bir profil sergiliyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde sıcaklık 17 ile 19 derece arasında değişecek. Bu günlerde yağışların devam etmesi de söz konusu. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava şartlarını takip etmeleri önem taşıyor.

Gün geçtikçe havanın serinlemesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak gerek. Kalın giysiler ve katmanlı giyinme yöntemleri rahatlık sağlayabilir. Hava durumundaki değişkenlik dolayısıyla anlık tahminleri takip etmek faydalı olacaktır.

Samsun'un hava durumu, gün içinde ve gelecek günlerde dikkate alınmalı. Planlanan aktivitelerde hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, bu günlerin tadını çıkarmanın yolunu açar. Güncel hava tahminlerine göz atmak ve planlamaları buna göre yapmak gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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