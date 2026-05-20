Samsun Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu şehirde çeşitli koşullar sunuyor. Hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 21 derece arasında değişecek. Bu durum, serin ve bulutlu bir günün beklendiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 21 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 19 derece arasında olacak. 22 Mayıs Cuma günü bulutların arasında ara ara güneşin çıkması tahmin ediliyor. Bu gün sıcaklıklar 14 ile 20 derece arasında değişecek. 23 Mayıs Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 14 ile 19 derece arasında yer alacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler bulundurmak önemlidir. Şemsiyeler de faydalı olacaktır. Ayrıca bulutlu günlerde güneş ışınlarının zayıf olabileceğini unutmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünleri kullanmak ve yeterli sıvı alımına özen göstermek sağlığınız için önemlidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde serin ve bulutlu hava koşulları devam edecek. Hava durumunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Planlarınızı yaparken gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamış olursunuz.