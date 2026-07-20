Samsun Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz Pazartesi 2026, Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Nem oranı %66 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 3,66 kilometreye çıkacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Samsun'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek harika bir fırsat. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek için bu günü değerlendirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. 22 Temmuz Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 21 ile 28 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için güneş ışığından faydalanmalısınız. Açık hava etkinliklerine katılmak harika bir fikir. Güneşin etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıdaysanız, şapka takmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de ihtiyatlı bir seçimdir.

Samsun'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 günü hava durumu oldukça güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Akşamları ise serin bir hava görülecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.