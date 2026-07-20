HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 20 Temmuz Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün içinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacakken, geceleri 20 dereceye düşecek. Nem oranı %66 seviyesinde kalacak. Güneşli bir havanın hakim olacağı günde, yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için bu fırsat değerlendirilebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

Samsun Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Temmuz Pazartesi 2026, Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Nem oranı %66 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 3,66 kilometreye çıkacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Samsun'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek harika bir fırsat. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek için bu günü değerlendirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. 22 Temmuz Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 21 ile 28 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için güneş ışığından faydalanmalısınız. Açık hava etkinliklerine katılmak harika bir fikir. Güneşin etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıdaysanız, şapka takmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de ihtiyatlı bir seçimdir.

Samsun'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 günü hava durumu oldukça güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Akşamları ise serin bir hava görülecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmit Belediyesi'ne operasyon! İzmit Belediyesi'ne operasyon!
Kamuda 'köstebek' operasyonu!Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.