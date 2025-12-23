HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 23 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 23 Aralık 2025 Salı itibarıyla hava durumu hafif yağmurla başlıyor. Sıcaklık 10°C ile 13°C arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü hava koşulları benzer şekilde serin ve yağmurlu olacak, sıcaklık 10°C ve 12°C arasında seyredecek. 25 Aralık'ta ve 26 Aralık'ta da hafif yağmur öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi unutmayın. Dikkatli olmak genel güvenlik için önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 23 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı, Samsun'da hava durumu hafif yağmurla başlıyor. Sıcaklık 13°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 13°C arasında değişecek. Bu da bugünkü hava durumunun serin ve yağmurlu olacağı anlamına geliyor.

24 Aralık Çarşamba gününde hava sıcaklığı 10°C ile 12°C arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 9°C ile 10°C arasında değişecek. Yine hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 7°C ile 9°C arasında olacak. Bu gün de hafif yağmurlu geçeceğe benziyor.

Bu dönemde, Samsun'da hava durumu genellikle serin ve yağmurlu. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek, soğuktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağmurlu havalarda yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.