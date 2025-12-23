Samsun Hava Durumu! 23 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı, Samsun'da hava durumu hafif yağmurla başlıyor. Sıcaklık 13°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 13°C arasında değişecek. Bu da bugünkü hava durumunun serin ve yağmurlu olacağı anlamına geliyor.

24 Aralık Çarşamba gününde hava sıcaklığı 10°C ile 12°C arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 9°C ile 10°C arasında değişecek. Yine hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 7°C ile 9°C arasında olacak. Bu gün de hafif yağmurlu geçeceğe benziyor.

Bu dönemde, Samsun'da hava durumu genellikle serin ve yağmurlu. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek, soğuktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağmurlu havalarda yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.