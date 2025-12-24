HABER

Samsun Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde 10 derece civarında başlayacak olan hava, öğle saatlerinde 12 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 10 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %78 civarında seyredecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Samsun'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 10 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Bu saatlerde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselebilir. Ancak, hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece kadar düşecek. Havanın hafif yağmurlu etkisi sürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye inecek. Hafif yağmur yine de devam edecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre civarında olacak. Nem oranı %78 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü ise bulutlu bir hava hakim olacak. 27 Aralık Cumartesi günü yağmurlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise 10 ile 24 kilometre arasında olacağı öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 10 derece civarında olması nedeniyle hafif mont veya ceket de faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 10 ile 24 kilometre arasında değişebilir. Özellikle 27 Aralık Cumartesi günü rüzgarın hızı 24 kilometreye kadar çıkacak. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler giyilmesi öneriliyor. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su geçirmez giysiler önem kazanıyor. Uygun ayakkabılarla nemden korunmak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Samsun'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysilerle hazırlıklı olmak önemlidir.

hava durumu Samsun
