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Samsun Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu dinamik bir iklimi yansıtıyor. Sıcaklık 20 derece civarında iken, gün içinde hafif yağışlar bekleniyor. Bulutlu havanın akşam saatlerinde 19 - 22 derece arasında değişmesi, şemsiye veya hafif giysi bulundurmayı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde yoğun yağışların etkisiyle sıcaklık düşeceği için uygun önlemler almak hayati önem taşıyor. Hava durumu takip edilmeli, değişken koşullara dikkat edilmelidir.

Samsun Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun’un 24 Ekim Cumartesi 2026 tarihindeki hava durumu, Karadeniz şehrinin dinamik iklimini gösteriyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında bekleniyor. Hava kısmen bulutlu olacak. Ancak gün içinde bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı ile birlikte serin bir atmosfer var. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirenler, hafif hırka veya ince kaban hazırlamalıdır.

Samsun hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, hava koşullarını kontrol etmeli. Özellikle sabah saatlerinde bulut artışı yaşanacak. Bu durum, akşam saatlerinde sağanak yağışları getirebilir. Gideceğiniz yerlere göre aniden değişebilecek hava koşullarına karşı dikkatli olmalısınız. Dışarıda olanların, en azından bir şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karışacak gibi görünüyor. Pazartesi ve Salı günleri için yağışlar yoğunlaşacak. Hava soğuyacak; dolayısıyla sıcaklık 17 - 19 derece civarında olacak. Sıcaklık düşüşü dikkatli olmayı gerektiriyor. Kalın giysilerin tercih edilmesi, açık hava aktiviteleri için önemlidir. Hava koşullarındaki ani değişiklikler, günlük yaşamı etkileyebilir. Herkes önceden plan yapmalı ve uygun önlemleri almalıdır.

Samsun'da hava bu kadar değişkenken, hava durumu takip edilmeden dışarı çıkmak sürprizlere yol açabilir. Dışarıda daha fazla zaman geçirenlerin, zemin ıslak olduğunda dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Böylece hem sağlığını korursun hem de günlük yaşantına devam edebilirsin.

Bu Ekim günü Samsun'un hava durumu, değişken görünse de dışarı çıkmayı teşvik ediyor. Doğanın sunduğu güzellikleri yaşamak için uygun zamanı kollamak önemlidir. Hava şartlarını dikkate almak, sağlığını korumanın yoludur.

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hava durumu Samsun
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