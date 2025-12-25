Samsun Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe. Samsun'da hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu. Sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek, yaklaşık %80 seviyelerinde. Bu durum hava hissiyatını soğuk yapabilir. Rüzgar hızı 7.9 km/s civarında. Gün doğumu saat 07:58. Gün batımı ise 17:10 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kış koşullarının devam edeceğini gösteriyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri görülebilir. 28 Aralık Pazar günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Artan bulutlarla birlikte yağışlı bir gün yaşanabilir.

Bu dönemde Samsun'da hava durumu genellikle soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemli. Su geçirmez ayakkabılar da kullanmak, üşümeyi ve ıslanmaktan korunmayı sağlar. Yağışlı günlerde trafik koşulları zorlaşabilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu şekilde hem sağlığınızı korursunuz hem de günlük planlarınızı verimli yapabilirsiniz.