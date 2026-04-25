Samsun Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Samsun'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca, sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında değişecek.

26 Nisan Pazar günü hava güneşli. 27 Nisan Pazartesi günü hava daha serin. 28 Nisan Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında değişim gösterecek. Samsun'da hava durumu genellikle ılımandır. Hava durumunda değişkenlik olabilir.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.