HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki hava durumu bugün keyifli bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklık 28 derece seviyelerine ulaşıyor. Hava genel olarak güneşli ve ferah kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Nem oranı %59 civarında yer alırken, rüzgar saatte 3.84 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları 26-28 derece arasında değişecek ve sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava planları yapanlar dikkatli olmalı.

Samsun Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava genel olarak güneşli hale gelecek. Geceye doğru sıcaklık 21 dereceye düşüyor. Nem oranı %59 civarında seyrediyor. Rüzgar ise saatte yaklaşık 3.84 kilometre esecek. Doğu-batı yönünde hareket edecek.

Samsun'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Gündüz sıcaklıklar 28 derece civarında. Hava genellikle güneşli kalacak. Gece saatlerinde 21 dereceye düşecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 3.84 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 26 derece civarında olacak. Bu gün sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 28 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıkları 27 derece civarında kalacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 26-28 derece aralığında olacak. Hava genel olarak güneşli kalacak. 27 Haziran Cumartesi günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri gerekli. Planlarını gerektiğinde güncellemeleri faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışıTürkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı
Sayıştay Başkanlığına Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’deSayıştay Başkanlığına Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.