Samsun Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava genel olarak güneşli hale gelecek. Geceye doğru sıcaklık 21 dereceye düşüyor. Nem oranı %59 civarında seyrediyor. Rüzgar ise saatte yaklaşık 3.84 kilometre esecek. Doğu-batı yönünde hareket edecek.

Samsun'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Gündüz sıcaklıklar 28 derece civarında. Hava genellikle güneşli kalacak. Gece saatlerinde 21 dereceye düşecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 3.84 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 26 derece civarında olacak. Bu gün sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 28 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıkları 27 derece civarında kalacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 26-28 derece aralığında olacak. Hava genel olarak güneşli kalacak. 27 Haziran Cumartesi günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri gerekli. Planlarını gerektiğinde güncellemeleri faydalı olacaktır.