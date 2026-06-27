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Samsun Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

27 Haziran 2026'da Samsun'da hava durumu oldukça önem taşıyor. Sabah saatlerinde 20 derece, öğle saatlerinde ise 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yerel olarak kısa süreli yağışlar görülebilir. Gelecek günlerde sıcaklık 18 ile 26 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak, uygun giyinmek ve yanınızda şemsiye bulundurmak önemli.

Samsun Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, Samsun'da hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir faktör. Hava sabah saatlerinde 20 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Bu değerler, Haziran ayının ortalama sıcaklıklarına yakın. Karadeniz ikliminin etkisi bu durumu yansıtıyor.

Samsun'da hava genellikle açık ve güneşli. Öğle saatlerinde ise yerel olarak kısa süreli yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranı %60 - 70 civarında. Bu, hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir.

Gelecek günlerde hava durumu nasıl olacak? 28 Haziran Pazar günü, sıcaklık 18 - 23 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 29 Haziran Pazartesi günü, sıcaklıklar 18 - 24 derece arasında olacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. 30 Haziran Salı günü, sıcaklık 19 - 26 derece arasında seyredecek. Hava yine genellikle güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak lazım. Öğle saatlerinde beklenen kısa süreli yağışlar için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız yararlı olabilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde bol su içmek iyi bir fikirdir. Hafif giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak cildinizi korur.

Samsun'da 27 Haziran 2026'da hava açık ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde yerel kısa süreli yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar ise 18 - 26 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı sorunsuz gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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