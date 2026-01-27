HABER

Samsun Hava Durumu! 27 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Ocak Salı günü hava durumu bulutlu ve sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişiyor. Nem oranı %48 ile %54 seviyesinde seyrederken, rüzgar hızı ise 12 km/s civarında olacak. Soğuk havalara karşı kat kat giyinmek önem kazanıyor. Gün doğumu saat 07:52'de gerçekleşecek. İlerleyen günlerde hava durumu bulutlu olarak devam edecek. Hızla değişen hava koşullarında güncel raporları takip etmek yararlı olacaktır.

Samsun'da 27 Ocak Salı 2026 günü hava durumu bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %48 ile %54 seviyesinde bulunacak. Rüzgar hızı ise 12 km/s civarında olacak. Gün doğumu 07:52, gün batımı ise 17:45 olarak bekleniyor.

Samsun'daki hava durumu tipik bir kış gününü gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı önlem almak önemli. Kat kat giyinmek rüzgarın etkisini azaltabilir. Böylece daha sıcak kalma şansınız artar. Nem oranının yüksekliği cildinize zarar verebilir. Nemlendirici kullanmak cildinizi korumanıza yardımcı olur.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 28 Ocak Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönüşüyle sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında olacak. 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günleri de benzer bulutlu hava koşulları sürecek. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalara dikkat etmek gerekiyor. Uygun giyinmek bu dönemde önem kazanıyor.

Samsun'daki kış aylarında hava durumu hızla değişir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekli. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmak faydalı olacaktır. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için hazırlıklı olun.

