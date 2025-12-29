HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 29 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve rüzgarlı geçecek. Sıcaklık 6 - 8 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 0 - 1 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve kalın giysiler tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 3 - 10 derece arasında dalgalanacak. Günlerin değişkenliği göz önünde bulundurularak planlarınızı gözden geçirin.

Samsun Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Samsun'da, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve rüzgarlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 - 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 - 1 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 55 km/saat ulaşabilir. Nem oranı %55 - %75 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:13 olacak.

Bu soğuk ve rüzgarlı koşullarda kalın giysiler giyilmeli. Ayrıca, rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 9 - 10 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 8 - 9 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir.

Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak Perşembe'de hava sıcaklığı 5 - 6 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti halinde yağışlar görülecek. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık 3 - 4 derece civarı olacak. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 5 - 6 dereceye yükselebilir. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 15 - 16 dereceye kadar çıkacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltan yerlerde vakit geçirilmelidir.

Samsun'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişken olacak. Günlük planlar yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.