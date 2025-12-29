Samsun Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve rüzgarlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 - 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 - 1 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 55 km/saat ulaşabilir. Nem oranı %55 - %75 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:13 olacak.

Bu soğuk ve rüzgarlı koşullarda kalın giysiler giyilmeli. Ayrıca, rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 9 - 10 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 8 - 9 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir.

Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak Perşembe'de hava sıcaklığı 5 - 6 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti halinde yağışlar görülecek. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık 3 - 4 derece civarı olacak. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 5 - 6 dereceye yükselebilir. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 15 - 16 dereceye kadar çıkacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltan yerlerde vakit geçirilmelidir.

Samsun'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişken olacak. Günlük planlar yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapılmalıdır.