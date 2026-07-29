Samsun Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 18 ile 19 derece arasında olacak. Bölge genelinde hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olabilir.

Gelecek günlerde Samsun'da hava durumu sıcaklıkların 27-28 derece civarında seyretmesiyle devam edecek. Hafif yağışların da sürmesi öngörülüyor. Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Cuma günü ise bulutların arkasından güneşin arada bir görünmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 27-28 derece civarında kalacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate almanız önemli. Hafif yağışların beklendiği günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza bir şemsiye almanız önerilir.

Samsun'daki hava durumu sıcaklıkların 27-28 derece civarında olmasını sürdürecek. Hafif yağışlar da devam edecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.