HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltı alındı.

Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen çalışmalar sonucunda, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara darbe vuruldu.
Dolandırıcıların, "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1’inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde bu sabah saat 05.30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Soruşturma devam ediyor.

Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı 1

Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı 2

Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı 3

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: "5 milyar dolar"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: "5 milyar dolar"
Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı! Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı!

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Teknesi batınca 40 saat kulaç attı! Türk kaptanın yaşadıkları...

Teknesi batınca 40 saat kulaç attı! Türk kaptanın yaşadıkları...

Yangında can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Yangında can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.