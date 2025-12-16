HABER

Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Samsun merkezli olarak yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Samsun ve İstanbul’da 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 2’sinin ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu tespit edilirken, diğer şüpheliler E.U.(24) ve Ş.İ.(31) yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Samsun
