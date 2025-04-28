Samsun trafiğinde şoförsüz araç paniği: Yürekler ağza geldi

Olay, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ömercan Toker, anayola doğru sürüklenen sürücüsüz hafif ticari araçla karşı karşıya geldi. Yola kontrolsüz şekilde kayan araç, hem motosiklet sürücüsünü hem de yoldaki diğer araçları tehlikeye soktu.

Toker'in ani fren yaparak kazadan son anda kurtulduğu anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda seyir halindeki diğer araçların da ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Şoförsüz aracın neden hareket ettiği ise araştırılıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır