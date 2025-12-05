HABER

Samsun’da 300 kilo kaçak midye ele geçirildi

Samsun’da bir kamyonette yaklaşık 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi. Araçtaki 2 kişiye toplam 75 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Samsun'da 300 kilo kaçak midye ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında doğal dengeyi tehdit eden ve yasa dışı şekilde nakledildiği belirlenen kara kıllı midyeler bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram midye, gerekli işlemler sonrası doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Yasaklı su ürünlerini sevk ve nakletmekten kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi hakkında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.
Emniyet, kaçak su ürünleri avcılığı ve taşınmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Samsun
