Samsun’da 90 litre sahte içki ve eti alkol ele geçirildi

Samsun’da polis ekiplerinin düzenlediği kaçak alkol operasyonunda 90 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 litre etil alkol ile 40 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA

Samsun
