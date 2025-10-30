Samsun'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı

Samsun’un Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan geri dönüşüm tesisinde dün saat 23.00 sıralarından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin diğer bölümlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA’ların da müdahale ettiği yangın sırasında jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın 3.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 30 milyon TL hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, aynı geri dönüşüm tesisinde 4 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra Grup Amiri Yaşar Taşçı, olay yerine kısa sürede ulaştıklarını belirterek, “Yangın ihbarının ardından ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti. Toplam 12 araç ve 40 personelle müdahale gerçekleştirdik. Yangın, tesisin plastik ve atık depolama alanında yoğunlaştığı için hızla büyüdü ve geniş alana yayıldı. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttük. Herhangibir can kaybının yaşanmaması sevindirici. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin inceleme süreci sürüyor” dedi.



Kaynak: DHA