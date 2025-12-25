Samsun’da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 266 adet sentetik ecza, 7 adet ecstasy hap, 1,56 gram metamfetamin, 3,16 gram sentetik kannabinoid, 1,83 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır