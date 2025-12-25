HABER

Samsun’da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 266 adet sentetik ecza, 7 adet ecstasy hap, 1,56 gram metamfetamin, 3,16 gram sentetik kannabinoid, 1,83 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

