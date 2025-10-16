HABER

Samsun’da otomobil kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Samsun’da bir spor salonu önünde otomobile silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da otomobil kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki bir spor salonu önünde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonu sahibi H.K.’ya ait iş yerinin önünde park halindeki araca tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan 6’sı araca isabet etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis saldırı olayında kullanılan aracı park halinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada silahlı saldırı olayına karışan E.N.U.(23), E.D.(40) ve K.S.F.( 23) Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesinde sevk edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Samsun
