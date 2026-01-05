HABER

Samsun’da şüpheli araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Tekkeköy ilçesinde şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Tekkeköy ilçesinde şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında ruhsatsız silahları nakletmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun’da şüpheli araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 2

Kaynak: İHA

Samsun
