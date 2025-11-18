HABER

Samsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da tırların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun Mahmutlu mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ankara’dan Samsun’a alçı taşıyan Burhan Aslan idaresindeki 55 UE 106 çekici ve 55 UE 107 dorse plakalı tır, önünde seyir eden Muhammet Can Aydın yönetimindeki 33 PL 413 çekici ve 33 AVJ 965 dorse plakalı makarna yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Burhan Aslan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

