HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da zorla gül satmak isteyen 2 kişi olay çıkartınca tutuklandı

Samsun’da zorla gül satmak isteyen 2 kişi çiçek almak istemeyen şahsın aracına zarar verip görevli polise de mukavemette bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun’da zorla gül satmak isteyen 2 kişi olay çıkartınca tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar alanı içerisindeki Balonya Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, zorla çiçek satmaya çalıştıkları şahsın çiçek almak istememesi üzerine çıkan tartışmada aracın camına taş atarak zarar verdikleri iddia edilen 2 kişi, olay yerine gelen polislere de mukavemette bulundu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. (22) ve A.P. (24), işlemlerinin ardından Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri Samsun Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’da zorla gül satmak isteyen 2 kişi olay çıkartınca tutuklandı 1

Samsun’da zorla gül satmak isteyen 2 kişi olay çıkartınca tutuklandı 2

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştüBakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü
Kanlıca mantarı vatandaşların ilgi odağı olduKanlıca mantarı vatandaşların ilgi odağı oldu

Anahtar Kelimeler:
Samsun çiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.