Samsun’da zorla gül satmak isteyen 2 kişi olay çıkartınca tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar alanı içerisindeki Balonya Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, zorla çiçek satmaya çalıştıkları şahsın çiçek almak istememesi üzerine çıkan tartışmada aracın camına taş atarak zarar verdikleri iddia edilen 2 kişi, olay yerine gelen polislere de mukavemette bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. (22) ve A.P. (24), işlemlerinin ardından Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri Samsun Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA