Samsung akıllı saat fabrika ayarlarına döndürme

Akıllı saatler giyilebilir teknoloji ürünleri arasında yer alır. Nabız ölçümü, adım sayar gibi sağlık verilerinin yanı sıra mesaj ve arama yanıtlama gibi işlemleri de saat üzerinden yapmak mümkündür. Bazı durumlarda saatin sıfırlanması gerekebilir. Peki, Samsung akıllı saat fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?

Samsung akılı saatler fabrika ayarlarına döndürülerek ilk günkü haline getirilebilir. Yeni bir telefon tanımlama, satma ya da çeşitli nedenlerle saat sıfırlanmak istenebilir. Bu işlem farklı yollarla gerçekleştirilebilir. Saat modellerinde arayüz farklı olsa da işlemler benzer olacaktır.

Samsung akıllı saat fabrika ayarlarına nasıl döndürülür?

Samsung akıllı saatler, birtakım özelliklerle donatılmış cihazlardır. Fakat zaman içinde yazılımsal sorunlar, senkronizasyon problemleri ya da performans düşüklüğü gibi nedenlerle saatinizi sıfırlamak, yani fabrika ayarlarına döndürmek gerekebilir. Cihazı bir başkasına devretmeden veya satmadan önce, tüm kişisel verilerin silinmesi açısından bu işlem büyük önem taşır. Birçok Samsung saat modelinin fabrika ayarlarına döndürme işlemi oldukça kolaydır. Yine de bu işlem öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunur.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, saati ilk alınan günkü haline getirir. Yani cihazda kayıtlı tüm veriler, ayarlar, uygulamalar, sağlık takibi bilgileri ve kişisel içerikler tamamen silinir. Bu nedenle işlemden önce verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Samsung Galaxy Wearable uygulaması, yedekleme için en kolay ve hızlı yöntemdir. Bunun yanında saat sıfırlama işlemi sırasında kapanabileceğinden, en az %50 şarja sahip olması tavsiye edilir. Eğer olmazsa işlem yarıda kesilebilir ve yazılım sorunları oluşabilir. Saatin fabrika ayarlarına döndürülmesi işlemi cihazın ekranı üzerinden yapılabileceği gibi akıllı telefona yüklü olan Galaxy Wearable uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Nadiren de olsa saat ekranının hiç açılmadığı ya da komutlara yanıt vermediği durumlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda donanımsal sıfırlama (hard reset) işlemi devreye girer. Bu yöntem, cihazın fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma moduna geçilmesini sağlar. Samsung akıllı saatlerin çoğunda güç tuşuna uzun süre basılı tutmak, cihazın yeniden başlamasını sağlar.

Yeniden başlatma sırasında Samsung logosu ekrana geldiğinde, tuşları bırakmak ve ardından çıkan menüde “Factory Reset” seçeneğini seçmek gerekir. Menü içinde dolaşmak için fiziksel tuşlar kullanılır. “Factory Reset” onaylandığında cihaz sıfırlanır ve yeniden başlatılır. Bu işlem genellikle teknik destek gerektirmeden, evde uygulanabilecek son çözümdür.

Samsung akıllı saati ayarlar menüsünden fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?

Akıllı saati ayarlar üzerinden sıfırlamak için saatin aktif olarak çalışması ve ekranı sorunsuz şekilde kullanabilmesi gerekir. Ayarlar üzerinden şu şekilde sıfırlama yapılabilir:

  • Saat ekranından Ayarlar menüsüne girin.
  • Açılan listede Genel seçeneğine dokunun.
  • Buradan Sıfırla veya Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini bulun.
  • İşleme başlamadan önce cihazın tüm verileri sileceğine dair uyarı ekranı çıkar. Onay verin.
  • Saat yeniden başlatılır ve birkaç dakika içinde ilk kurulum ekranına döner.
  • Menü isimleri küçük farklılıklar gösterebilir ancak temel işlem sırası değişmez.
  • Bu yöntem cihazı doğrudan saat üzerinden sıfırlamak isteyenler için en hızlı çözümdür.

Galaxy Wearable uygulaması üzerinden sıfırlama

Eğer saat telefona bağlıysa ve işlemi telefon üzerinden yapmak istiyorsanız, Galaxy Wearable uygulaması kullanılabilir. Uygulamayı açtıktan sonra saat modeli seçilerek ana menüye ulaşılabilir. Bu kısımda Saat ayarları ya da Genel sekmesi altında Sıfırla seçeneği bulunur. Bu seçeneğe dokunulduğunda saatle olan bağlantı kesilir ve sıfırlama işlemi başlar. İşlem bittiğinde saat yeniden başlar ve ilk kurulum ekranına yönlendirir. Özellikle ekranı hasar görmüş ya da dokunmatik özelliği zayıflamış cihazlar için bu yöntem oldukça pratiktir.

