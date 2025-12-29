Samsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacak

Akıllı telefon kullanıcıları için en büyük korkulardan biri, acil bir durumda veya ıssız bir bölgede telefonun çekmemesi. Apple, Acil SOS özelliğiyle bu sorunu mesaj bazlı çözse de, Samsung'un bu konuda nasıl gelişmeler yapacağı merak konusuydu.

İddiaya göre ise Samsung, Galaxy S26 serisine tam kapsamlı uydu üzerinden sesli görüşme desteği getirmeye hazırlanıyor olabilir.

DAHA FAZLASINA ODAKLANACAK

Android Central'da yer alan habere göre, şu anda telefonlardaki uydu özellikleri acil durum güvenliğine odaklanmış durumda. Apple’ın Acil SOS özelliği ve benzeri Android servisleri, sinyaliniz olmadığında kısa metinler göndermenize izin veriyor ancak her şey orada bitiyor. Samsung’un hedefi ise çok daha fazlasını sunmak.

MÜMKÜN KILAN TEKNOLOJİ: EXYNOS MODEM 5410

Bunun mümkün olmasının temel nedeni, Samsung’un yeni Exynos Modem 5410 yongası. Bu yonga, hem karasal olmayan ağları (NTN - Non-Terrestrial Networks) hem de yeni nesil 5G'yi tek bir cihazda destekliyor. Basitçe söylemek gerekirse, standart hücresel ağları verimli bir şekilde yönetirken doğrudan uydularla iletişim kuracak şekilde tasarlandı.

Samsung, modemin modern uydu tabanlı mobil iletişimin temeli olan 3GPP Release 17 standartlarını desteklediğini belirtiyor. Bu, küresel ölçekte operatörlerin ve uydu işletmecilerinin etrafında yapılandığı çerçevenin aynısı. Amaç ise şehirde, yolda veya medeniyetten uzakta olsanız bile telefonunuzun bağlantıda kalmasını sağlamak.

SAMSUNG GÜÇ SORUNUNU ÇÖZDÜ

Güç verimliliği de bu modemin odak noktalarından biri. Uydu bağlantıları genellikle çok fazla enerji tüketiyor, ancak Samsung yeni çipin istikrarlı bir bağlantıyı korurken daha az güç kullandığını söylüyor.

Samsung bir süredir daha geniş uydu bağlantısı üzerinde çalışıyor ve Galaxy S26, tüm bu çalışmaları bir araya getiren ilk telefon olacak gibi görünüyor. İlginç olan ise bunun sadece acil durum mesajlaşmasıyla sınırlı olmaması. Raporlar, Samsung’un doğrudan ses desteği sunmak istediğini belirtiyor ki bu da Galaxy S26’yı diğer çoğu amiral gemisi telefondan ayıracak.

Asıl soru; Samsung’un bu özelliği ne kadar yaygınlaştıracağı, hangi operatörlerin destekleyeceği ve bu hizmetin ücretsiz mi sunulacağı yoksa ek bir maliyetinin mi olacağı.