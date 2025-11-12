Samsung Galaxy S26+ ilk kez ortaya çıktı: Tasarımı ve kamera detayları dikkat çekti

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi yavaş yavaş şekilleniyor. Henüz tanıtımına aylar olduğu düşünülse de, X hesabı @OnLeaks ve Android Headlines tarafından Samsung Galaxy S26+'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri paylaşıldı.
Samsung Galaxy S26+'a ait olduğu öne sürülen CAD görsellerine göre; yeni cihazın düz bir tasarıma sahip olduğunu görülüyor. Wccftech'te yer alan habere göre, üst kısımda bir selfie kamerası deliği, ince ve eşit çerçeveler ile yuvarlatılmış köşeler bulunuyor. Ekran yaklaşık 6,7 inç boyutunda ve tüm fiziksel tuşlar (güç ve ses tuşları) sağ kenarda yer alıyor.
Cihazın boyutları 158,4 x 75,7 x 7,35 mm ölçülerinde; bu da onu ince bir model yapıyor, ancak Edge kadar ince değil.
Samsung Galaxy S26+’a ait olduğu iddia edilen CAD görsellerinde, sol üst köşede dikey olarak hizalanmış bir kamera adası görülüyor. Bu adada üç çıkıntılı kamera bulunuyor: 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 3x optik zoom sunan 10 megapiksel telefoto kamera. Ön kameranın da 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.
LED flaş, kamera adasının hemen yanında konumlandırılmış.
Son olarak, Samsung Galaxy S26+'ın şirketin başlangıçta Galaxy S26 serisinin bir parçası olarak duyurmayı planladığı Galaxy S26 Edge yerine piyasaya sürüleceğinin iddia edildiğini de belirtelim.
