Samsung Galaxy S26+ ilk kez ortaya çıktı: Tasarımı ve kamera detayları dikkat çekti

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26+'a ait olduğu öne sürülen CAD görselleri ortaya çıktı. Eğer CAD görseller gerçekten de Samsung Galaxy S26+'a ait ise, cihaz sızdırılan CAD görselleriyle birlikte ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu. Görsellerde ise Samsung Galaxy S26+'ın özelliklerine, kamera kurulumuna ve tasarımına dair bazı dikkat çekici detaylar bulunuyor.

Enes Çırtlık

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi yavaş yavaş şekilleniyor. Henüz tanıtımına aylar olduğu düşünülse de, X hesabı @OnLeaks ve Android Headlines tarafından Samsung Galaxy S26+'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri paylaşıldı.

CAD GÖRSELLERİ, DETAYLARI İLK KEZ ORTAYA KOYDU: İŞTE SAMSUNG GALAXY S26+IN TASARIMI

Samsung Galaxy S26+'a ait olduğu öne sürülen CAD görsellerine göre; yeni cihazın düz bir tasarıma sahip olduğunu görülüyor. Wccftech'te yer alan habere göre, üst kısımda bir selfie kamerası deliği, ince ve eşit çerçeveler ile yuvarlatılmış köşeler bulunuyor. Ekran yaklaşık 6,7 inç boyutunda ve tüm fiziksel tuşlar (güç ve ses tuşları) sağ kenarda yer alıyor.

Samsung Galaxy S26+ ilk kez ortaya çıktı: Tasarımı ve kamera detayları dikkat çekti 1

Cihazın boyutları 158,4 x 75,7 x 7,35 mm ölçülerinde; bu da onu ince bir model yapıyor, ancak Edge kadar ince değil.

SAMSUNG GALAXY S26+ KAMERA KURULUMU

Samsung Galaxy S26+’a ait olduğu iddia edilen CAD görsellerinde, sol üst köşede dikey olarak hizalanmış bir kamera adası görülüyor. Bu adada üç çıkıntılı kamera bulunuyor: 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 3x optik zoom sunan 10 megapiksel telefoto kamera. Ön kameranın da 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

LED flaş, kamera adasının hemen yanında konumlandırılmış.

DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin yalnızca Samsung Galaxy S26 Ultra için ayrıldığı bildirildiğinden, S26+’ın Samsung’un kendi üretimi Exynos 2600 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor.
  • Elbette, Samsung bazı bölgelerde Galaxy S26+’ı Snapdragon işlemcili versiyonla da piyasaya sürebilir.
  • Cihazın 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle, microSD kart yuvası olmadan sunulması muhtemel.
  • İddiaya göre cihaz 6,7 inç LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip.
  • Yine iddiaya göre Samsung Galaxy S26+ 3120 x 1440 çözünürlük sunuyor.
  • Cihazda Gorilla Glass Victus 2.0 koruması olduğu öne sürülüyor.
  • İddiaya göre 4.900 mAh batarya, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.
  • İddiaya göre cihaz IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

Son olarak, Samsung Galaxy S26+'ın şirketin başlangıçta Galaxy S26 serisinin bir parçası olarak duyurmayı planladığı Galaxy S26 Edge yerine piyasaya sürüleceğinin iddia edildiğini de belirtelim.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
