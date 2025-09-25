Samsung kullanıcılarına One UI 8 müjdesi

Samsung, Android ekosistemindeki kullanıcı deneyimini daha akıcı ve işlevsel hale getirmek adına geliştirdiği One UI 8 güncellemesini resmi olarak duyurmuştu. Yeni arayüz, özellikle yapay zekâ destekli özellikler, tasarım iyileştirmeleri ve güvenlik geliştirmeleriyle dikkat çekmişti. Son olarak Samsung'tan One UI 8 ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

ONE UI 8, GALAXY CİHAZLARA DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Samsung Electronics, One UI 8'in resmi olarak dağıtılacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, bu hafta dağıtımı Galaxy S25 serisiyle başlayan One UI 8, ilerleyen aylarda Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE ve uyumlu diğer modellere de gelecek.