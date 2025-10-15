HABER

Samsung tarih verdi: 'Project Moohan' geliyor! Apple Vision Pro'ya rakip olacak

Samsung, ilk Android XR başlığını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket, yeni bir Galaxy Etkinliği'nin duyurusunu yaptı. Söz konusu başlığın bu etkinlikte tanıtılacağı iddia ediliyor. “Project Moohan” kod adıyla bilinen başlığın, Apple Vision Pro’ya doğrudan rakip olması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Samsung, 21 Ekim’de yeni bir Galaxy Etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. İddiaya göre, Samsung, bu etkinlikte "Project Moohan" kod adıyla bilinen ilk Android XR başlığını tanıtacak.

Etkinlik Samsung’un YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

"GALAXY XR" APPLE VISION PRO'YA RAKİP OLACAK

Project Moohan kod adına sahip cihazın "Galaxy XR" olarak adlandırılması ve Apple Vision Pro'ya rakip olması bekleniyor.

Samsung’un ilk Android XR başlığı olan ve Project Moohan kod adıyla bilinen cihazın daha önce 29 Eylül’de tanıtılacağı iddia edilmişti. Ancak bu gerçekleşmedi ve daha sonra ortaya çıkan söylentilerde, başlığın 21 veya 22 Ekim’de tanıtılacağını öne sürülmüştü.

