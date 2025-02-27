Samsung'un 3'e katlanır telefonundan haber var! Ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

GSMArena'nın haberine göre Samsung'un, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 ile birlikte üç katlı bir akıllı telefon piyasaya süreceği bildiriliyor. Şirketin, Huawei'nin Z serisinde kullandığı tasarımının aksine, G şeklinde katlanan farklı bir üç katlı cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor. Söylenene göre bu tasarımın avantajı, cihaz katlandığında ekranın tamamen korunması. Ancak bu tasarımın bir dezavantajı da var. O da ek bir kapak ekranı gerektirmesi.

SAMSUNG'UN ÜÇE KATLANIR TELEFONU NASIL OLACAK? ÖZELLİKLERİ, ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni sızıntılara göre, Samsung'un üçe katlanabilen cihazı 9,96 inçlik bir iç ekrana ve 6,49 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak. Şirketin, bu cihazdan yaklaşık 200.000 adet üretmeyi planladığı ve satışının belirli ülkelerle sınırlı olabileceği belirtiliyor.

Telefon için parça tedarikinin nisan ayında başlayacağı ve kitlesel üretimin de bu dönemde başlayacağı iddia ediliyor. Samsung'un, önceki yıllarla aynı ürün takvimini kullanması durumunda, bu cihazların Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 ile birlikte temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.