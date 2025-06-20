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Samsung'un kendi deprem uyarı sistemini geliştirdiği iddia edildi: İşte ortaya çıkan özellikleri!

Samsung, iddiaya göre One UI 8 ile Google'ın Android deprem uyarı sistemine kendi alternatifini getiriyor. Sistemde önizleme, geçmiş uyarı kaydı, sismik şiddete göre özelleştirme ve acil durum bilgileri gösterme gibi Google'ın Android deprem uyarı sistemine göre ekstra özellikler yer alıyor.

Samsung'un kendi deprem uyarı sistemini geliştirdiği iddia edildi: İşte ortaya çıkan özellikleri!
Enes Çırtlık

Android deprem uyarı sistemi meydana gelen sarsıntıları sarsıntı yaşanmadan önce haber vermesiyle tanınıyor. Bu sistem, hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde birçok kullanıcıya bildirimler gönderebiliyor. Örneğin, İstanbul’da 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2’lik depremde bazı Android sahipleri, sarsıntı başlamadan saniyeler önce uyarı almıştı. Şimdi ise bu sisteme iddiaya göre Samsung'dan alternatif geliyor. Çünkü Samsung'un kendi deprem uyarı sistemini geliştirdiği ortaya çıktı.

SAMSUNG'DAN DEPREM UYARI SİSTEMİ

One UI 8 sürümünde Samsung’un kendi deprem uyarı sisteminin bulunduğu fark edildi. 9to5Google'da yer alan habere göre, Android cihazlar için Google’ın genel sistemi gibi, Samsung’un sistemi de bir depremi tespit edip sismik etkiler sizin bulunduğunuz yerde hissedilmeden hemen önce bir uyarı verebiliyor. Ekranda tam sayfa bir uyarı görüntüleniyor ve sesli bir alarm çalıyor.

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Samsung’un deprem uyarı sistemi, Google’ın deprem uyarı sistemine göre birkaç ekstra seçeneğe sahip. Samsung, bu uyarıların nasıl göründüğünü önceden görmenizi sağlıyor ve önceki uyarıların kaydını tutabiliyor. Ayrıca hem gündüz hem de gece sismik yoğunluğa göre uyarıların ne zaman geleceğini özelleştirebiliyorsunuz. Samsung ayrıca yakınlardaki acil durum barınaklarının bir listesini de gösteriyor ve acil durumda temas kurulacak kişiler ile tıbbi bilgilerinizi ekranda gösterebiliyor.

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PEKİ BU SİSTEM NEDEN OLABİLİR?

Ancak asıl büyük soru şu: Google zaten tüm Android telefonlara bir deprem uyarı sistemi sağlıyorken Samsung neden kendi sistemini geliştiriyor? Ayrı bir APK olması nedeniyle bunun yalnızca Google'ın sunduğu bir şey olmadığı oldukça açık. Bu durum, Google’ın sisteminin çalışmadığı Çin gibi bölgeler için geliştirilmiş olabileceğini düşündürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem akıllı telefon Samsung android
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