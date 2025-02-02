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  4. Sandalyede otururken öldürüldü! Cinayet şüphelisi kadın, yüzlerce saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Sandalyede otururken öldürüldü! Cinayet şüphelisi kadın, yüzlerce saatlik görüntü izlenerek yakalandı

02.02.2025 22:19
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi kadın, polis ekiplerinin yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi ile yakalandı.

Sandalyede otururken öldürüldü! Cinayet şüphelisi kadın, yüzlerce saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Olay, Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti.

MİLAS'TA MANAVLIK YAPIYORMUŞ

Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas’ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi. Mercan'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için bölgedeki bütün güvenlik kameraları incelemeye alındı.

OTURDUĞU SIRADA ANİDEN SALDIRIYA UĞRADIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, olayının şüphelisinin B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde Mercan’ın oturduğu sırada aniden saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü.
Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Ö.'nün işlemleri devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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